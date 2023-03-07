Министр обороны Польши якобы заявил в интервью испанской газете, что ПВО Patriot уже в Украине. Это официально опровергли 7 марта, 11:28 ПВО Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В испанской газете вышло интервью с польским министром обороны Мариушем Блащаком. В нем была приведена цитата, согласно которой Украина уже получила системы ПВО Patriot. Однако позже эту информацию опровергли.

«Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины», — процитировала Блащака газета Razon.

Видео дня

Блащак также подчеркнул, что Польша является не только главным пунктом передачи военной помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров. По его словам, с начала войны Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро и продолжит оказывать ее в дальнейшем.

В названую сумму не входят расходы на подготовку украинских военных и не учтена новая передача партии бронетехники, в том числе танков Leopard 2A4.



Что касается передачи Украине авиации, то, сказал Блащак, такие решения нужно принимать на более широком союзническом уровне.

Однако информацию о том, что Patriot уже в Украине, опровергли.

Как заявили в Министерстве обороны Польши, Блащак имел в виду, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Варшавы.

Польское оборонное ведомство считает, что журналисты могли допустить ошибку при переводе.

Воздушные силы Украины также не подтвердили информацию о том, что системы Patriot уже в Украине, и призвали дождаться официального объявления.

«Безусловно, Patriot будет в Украине. Решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время, есть заявления об обучении наших людей на этих комплексах», — сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Фото: NV

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.

20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.