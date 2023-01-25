Бельгия передаст Украине системы ПВО и противотанковое оружие — глава Минобороны 25 января, 16:08 Людивин Дедондер (Фото:Ludivine Dedonder/Facebook)

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что ее страна готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает ресурс RTL.

«В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанкового оружия, а также в части боеприпасов», — заявила министр.

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Он добавила, что пакет помощи не будет включать немецкие танки Leopard 2, поскольку в Бельгии их нет. Десять лет назад страна решила продать их из-за окончания эксплуатации, сообщила министр.

В ноябре Бельгия сообщала, что передаст Украине дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.