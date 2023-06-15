Литва и страны-партнеры закупят для Украины системы ПВО на 107,5 млн евро 15 июня, 08:51 Флаг Литвы (Фото:Пегги и Марко Лахманн-Анке / Pixabay)

Литва и страны-партнеры закупят для Украины средства противовоздушной обороны на 107,5 млн евро. Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы в среду, 14 июня.

К странам, которые присоединятся к усилению украинской ПВО входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия.

«Литва настойчиво ищет пути поддержки Украины. Воздушные средства, предоставленные семью странами, будут поддерживать способность Украины защищать свою критическую инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих», — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Закупка средств противовоздушной обороны является первым из пяти пакетов помощи, запланированных на втором этапе закупок Международного фонда для Украины, возглавляемого Великобританией. Семь стран-партнеров собрали почти 608 млн евро в этот фонд.

Боевые и разведывательные беспилотники для Украины, которые были приобретены на первом этапе закупки, сейчас изготавливаются и будут поставлены в Украину уже этим летом.

Накануне возглавляемый Великобританией оборонный альянс нескольких европейских стран объявил о новом пакете помощи для Украины в сфере средств ПВО. Пакет включает «радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов».



Ранее в Нидерландах заявляли о планах передать Украине четыре радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро для усиления ее противовоздушной обороны.