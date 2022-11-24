В Воздушных силах прокомментировали инициативу Польши о размещении систем Patriot в Украине 24 ноября, 10:00 Системы Patriot в Украине защитят небо на подступах к Европе, подчеркнули в Воздушных силах (Фото:Beeld bij Defensie/flickr.com)

В Воздушных силах прокомментировали предложение Польши относительно размещения на территории Украины ракетных систем Patriot.



Как рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, эти комплексы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо.

Видео дня

«Это будет мощная система, которая сможет в радиусе вокруг себя обеспечить прикрытие воздушного пространства. И он ведь не будет сам стоять — он усилит существующую систему ПВО, которая у нас сегодня есть», — отметил он.

По его словам, Patriot «потенциально могла бы усилить защиту украинского неба».

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot.