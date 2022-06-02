США заранее разместили ракетные системы HIMARS в Европе для быстрой передачи Украине 2 июня, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Предназначенные для Украины системы HIMARS уже в Европе (Фото:defense.gov)

Пентагон заранее разместил реактивные системы залпового огня HIMARS в Европе, чтобы быстро доставить их Украине.



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«В ожидании этого решения президента Джо Байдена Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их скорую доставку украинцам», — сказал в ходе брифинга заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

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Он отметил, что предоставление таких ракетных систем залпового огня отвечает первоочередным задачам Украины. Они обеспечат дополнительную точность поражения целей на расстоянии до 70 км.

«Украинцы заверили нас, что будут использовать эти системы только в оборонных целях, то есть на территории Украины», — добавил он.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

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