Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300

8 апреля, 14:17
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Украина получила С-300 от Словакии (иллюстративное фото) (Фото:uprom.info)

Украина получила С-300 от Словакии (иллюстративное фото) (Фото:uprom.info)

Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

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«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», написал он у себя в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/eduardheger/status/1512386024399376389

Словакия передала систему С-300 по запросу Украины согласно статье 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Хегер также разметил у себя в Facebook видеообращение о передаче Украине С-300. Запись была сделана в поезде во время следования в Киев. Несколько часов назад словацкий премьер прибыл в столицу Украины.

Он подчеркнул, что решение о передаче Украине комплекса С-300 не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта.

«Я также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/watch/?v=652582392472538&ref=sharing

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

В конце марта в Словакии развернули ЗРК Patriot.

Надь отметил, что Словакия также может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Словакия ПВО Украина ЗРК С-300 Война России против Украины

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