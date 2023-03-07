Системы ПВО Patriot уже прибыли в Украину — министр обороны Польши 7 марта, 11:28 ПВО Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина уже получила системы ПВО Patriot, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

«Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины», — сказал министр в интервью испанской газете Razon.

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Блащак подчеркнул, что Польша является не только главным пунктом передачи военной помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров. По его словам, с начала войны Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро и продолжит оказывать ее в дальнейшем.

В названую сумму не входят расходы на подготовку украинских военных и не учтена новая передача партии бронетехники, в том числе танков Leopard 2A4.



Что касается передачи Украине авиации, то, сказал Блащак, такие решения нужно принимать на более широком союзническом уровне.



Фото: NV

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.

20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.