«Недостаточно даже для одного боя». Украинские военные назвали «глупой шуткой» обещание Трампа предоставить 10 ракет для Patriot — The Times
Украинских военных возмутило обещание Трампа предоставить 10 ракет для систем ПВО Patriot (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Украинские военные назвали «глупой шуткой» обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине 10 ракет для систем ПВО Patriot. По их словам, этого недостаточно даже для отражения одной атаки РФ, пишет The Times.
«Если они действительно пришлют нам десять, это будет просто глупая шутка. Этого недостаточно даже для одного боя», — сказал изданию высокопоставленный офицер Воздушных сил Украины.
The Times отмечает, что в ночь на 9 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав 740 средств воздушного поражения, среди которых — семь крылатых и шесть баллистических ракет. Это произошло на фоне приостановления военной помощи со стороны США.
По данным издания, одна из партий американских ракет-перехватчиков к системе Patriot, в которую входили 40 единиц, была возвращена на полпути в Украину.
Поэтому в таком контексте обещание Трампа поставить Киеву только 10 ракет возмутило украинских военных.
Ранее Axios сообщило, что американский президент пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.
По данным издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Лидер Белого дома хочет, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.
Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США
1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.
2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.
Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.
4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».
В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».
8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.