Украинские военные назвали «глупой шуткой» обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине 10 ракет для систем ПВО Patriot . По их словам, этого недостаточно даже для отражения одной атаки РФ, пишет The Times.

«Если они действительно пришлют нам десять, это будет просто глупая шутка. Этого недостаточно даже для одного боя», — сказал изданию высокопоставленный офицер Воздушных сил Украины.

The Times отмечает, что в ночь на 9 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав 740 средств воздушного поражения, среди которых — семь крылатых и шесть баллистических ракет. Это произошло на фоне приостановления военной помощи со стороны США.

По данным издания, одна из партий американских ракет-перехватчиков к системе Patriot, в которую входили 40 единиц, была возвращена на полпути в Украину.

Поэтому в таком контексте обещание Трампа поставить Киеву только 10 ракет возмутило украинских военных.

Ранее Axios сообщило, что американский президент пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

По данным издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Лидер Белого дома хочет, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.

Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.