Сирский впервые поговорил с новым командующим Объединенными силами НАТО в Европе

Сирский рассказал о своем разговоре с новым командующим сил НАТО (Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine/Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в среду, 16 июля, провел телефонный разговор с новым командующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом США Алексусом Гринкевичем .

Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram.

По словам главнокомандующего ВСУ, их телефонный разговор состоялся «в духе настоящего партнерства».

«Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления президента США [Дональда] Трампа и генерального секретаря НАТО [Марка] Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы», — заявил Сирский.

4 июля стало известно, что командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, он заменил на посту Кристофера Каволи.

24 июня сообщалось, что кандидат президента США Дональда Трампа на должность командующего Объединенных сил НАТО считает, что Украина может победить в войне с Россией.

«Я думаю, что Украина может победить», — заявил он во время слушаний в Сенате 24 июня.

5 июня Трамп номинировал генерал-лейтенанта Воздушных сил Алексуса Гринкевича на должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

До этого он занимал должность директора оперативного управления J-3 Объединенного штаба Пентагона в Вашингтоне.