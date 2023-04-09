Сирия запустила три ракеты по Израилю 9 апреля, 06:11 Ракеты в небе (Иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/ Amir Cohen)

В субботу, 8 апреля, по Израилю с территории Сирии было запущено три ракеты.

Об этом сообщает NBC.



Обновлено 06:10

Израиль заявил, что наносит удары по целям на сирийской территории в ответ на выпущенные ракеты, пишет CNN.

«В ответ на ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю ранее сегодня, артиллерия ЦАХАЛА наносит удар по сирийской территории», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

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Незадолго до этого твита ЦАХАЛ сообщил, что сирены «звучат на севере Израиля».

Жертв или разрушений от обстрелов нет, сообщают израильские военные. Только одна ракета пересекла границу Израиля и разразилась на Голанских высотах.

Издание отмечает, что в Иерусалиме растет напряжение, а в Тель-Авиве и на Западном побережье во время отдельных терактов погибли две сестры и итальянский турист.

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