«Ситуация в Сирии является рычагом». Посол Украины в Турции ответил на вопрос, правда ли, что Эрдоган не на стороне Путина 8 июня, 18:13 Цей матеріал також доступний українською По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, президенту Реджепу Эрдогану выгодно ослабление России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио НВ ответил на вопрос о том, правда ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не на стороне российского диктатора Владимира Путина.



По его словам договоренность РФ и Турции относительно Сирии не свидетельствует о том, что Эрдоган поддерживает Путина в войне против Украины, и многие страны мира даже сейчас взаимодействуют с Россией.

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«Давайте вспомним отношения в стратегическом ядерном сдерживании и так далее. То есть, все равно те или иные взаимодействия поддерживаются», — привел пример Боднар.

По его словам, Лавров приехал в Анкару, чтобы согласовать действия в Сирии, так как Анкара намерена проводить там операцию, против которой выступает Москва.

«Такова граница взаимодействия и противостояния. Конечно, взаимодействие во многих вопросах есть, этого никто не скрывает», — отметил украинский посол.

Боднар подтвердил, что ситуация в Сирии является рычагом, с помощью которого Москва может воздействовать на Анкару.

«Ситуация в Сирии является рычагом, на который Россия может легко надавить, начав, например, бомбардировку этой территории под разными предлогами. Беженцы, а это миллионы людей, могут хлынуть снова в Турцию. Сейчас их больше, чем 4,5 миллиона, а может, даже и пять», — сказал дипломат.

Он также назвал еще несколько возможностей Москвы воздействовать на Анкару.

«Второй — это вопрос, связанный с энергетикой, поскольку зависимость Турции от России — где-то 46% по газу только. Также нефть. Россия вкладывается в сооружение первой в Турции атомной электростанции, это так называемая Аккую. Это многомиллиардный проект, от которого зависит Турция и турецкая энергетика», — рассказал Боднар.

Также он напомнил о двух десятках турецких кораблей, которые находятся в украинских портах и могут стать целями для атаки российских ракет или военно-морских сил, а также о том, что «Россия традиционно поставляла около 4 миллионов туристов в год».

«Сейчас, конечно, этого не будет, но все равно эти тренды пытаются сохранить, чтобы хоть какая-нибудь работа для южного региона Турции была обеспечена», — отметил украинский посол.

При этом он не согласился, что Турции выгоден «выигрыш России».

«В первую очередь, если Россия проиграет, то позиции России в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе ослабеют — это будет однозначно на руку Турции. И можно будет покупать более дешевый газ, можно совсем по-другому выставлять условия торговли, не бояться преград, которые традиционно путинский режим использует против торговых партнеров, в частности Турции. Полагаю, что это в жизненном интересе Турции, чтобы РФ в данном случае не выиграла. Но это мое мнение. Турецкая сторона может заявлять совсем по-другому», — сказал Боднар.

31 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддержала введение санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но не позволит обходить их.

Накануне страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.

Чавушоглу также заявил, что поставки западного вооружения якобы не помогают Украине победить на своей территории оккупационные войска России.

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