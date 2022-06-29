Сирия признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР»
Башар Асад (Фото:kremlin.ru)
В среду, 29 июня Сирия заявила, что официально признала «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщает Reuters.
В феврале режим Асада подтвердил свое намерение «наладить отношения» с террористическими организациями «Л/ДНР».
21 февраля российский диктатор Владимир Путин официально признал независимость так называемых «Л/ДНР», а уже 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
15 февраля Госдума РФ поддержала обращение к Путину о признании «Л/ДНР».
25 февраля непризнанная Абхазия признала самопровозглашенные «Л/ДНР».
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