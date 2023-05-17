В ОП подтвердили: президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с «мирной инициативой» 17 мая, 14:28 Сирил Рамафоса (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что хочет приехать в Киев в составе миссии от нескольких стран Африки.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде.

Разговор состоялся 13 мая. По словам Никифорова, Зеленский приветствовал «мирную инициативу» Рамафосы, готов принять высоких гостей и выслушать их предложения. Также он хочет рассказать об украинской формуле мира и пригласить страны Африки присоединиться к ее реализации.

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16 мая президент ЮАР заявил, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились принять группу африканских лидеров для потенциального «мирного плана» урегулирования развязанной РФ полномасштабной войны.

По его словам, несколько африканских стран поддержали «мирный план», а Вашингтон и Лондон выразили «осторожную» поддержку.

Ранее посол США в ЮАР Рубен Бриджети заявил о предоставлении Южной Африкой оружия России. Власти ЮАР это отрицают и заявили, что проведут расследование. Зеленский предостерег страну от поставок оружия стране-агрессору.

