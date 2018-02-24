"Сирийский народ не может ждать": голосование по Сирии в Совбезе ООН снова отложили

Совет безопасности ООН перенес голосование по новой резолюции о Сирии на 24 февраля.

Как сообщает DW, голосование запланировало на 19:00 по киевскому времени.

Постпред Кувейта Мансур аль-Отайби, который в данный момент является председателем в Совбезе ООН, сообщил, что консенсус по тексту резолюции пока не достигнут, но "стороны близки к соглашению".

В свою очередь постпред США Никки Хейли на своей странице в Twitter назвала невероятным то, что Россия блокирует голосование о прекращении огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи.

"Сколько еще людей должно погибнуть, прежде чем Совет Безопасности согласится провести это голосование? Давайте сделаем это сегодня вечером. Сирийский народ не может ждать", - написала она.

Unbelievable that Russia is stalling a vote on a ceasefire allowing humanitarian access in Syria. How many more people will die before the The Security Council agrees to take up this vote? Let’s do this tonight. The Syrian people can’t wait. — Nikki Haley (@nikkihaley) 23 февраля 2018 г.

Накануне Совбез ООН в ходе специального заседания из-за позиции России не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и позволяет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Новое голосование было запланировано на 23 февраля, однако и оно не состоялось.

Начиная с воскресенья, 18 февраля, проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев под Дамаском. За пять дней воздушных бомбардировок и интенсивного артиллерийского огня погибли более 400 мирных жителей, в том числе 95 детей. По данным Сирийского центра, при обстрелах почти 2000 человек получили ранения.

Этот период стал самым кровопролитным после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Тогда, по разным источникам, количество жертв составило от нескольких сотен до 1729 человек, значительное число погибших - дети.