"Сирийский народ не может ждать": голосование по Сирии в Совбезе ООН снова отложили

Совет безопасности ООН перенес голосование по новой резолюции о Сирии на 24 февраля.

Как сообщает DW, голосование запланировало на 19:00 по киевскому времени.

Постпред Кувейта Мансур аль-Отайби, который в данный момент является председателем в Совбезе ООН, сообщил, что консенсус по тексту резолюции пока не достигнут, но "стороны близки к соглашению".

В свою очередь постпред США Никки Хейли на своей странице в Twitter назвала невероятным то, что Россия блокирует голосование о прекращении огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи.

"Сколько еще людей должно погибнуть, прежде чем Совет Безопасности согласится провести это голосование? Давайте сделаем это сегодня вечером. Сирийский народ не может ждать", - написала она.

Unbelievable that Russia is stalling a vote on a ceasefire allowing humanitarian access in Syria. How many more people will die before the The Security Council agrees to take up this vote? Let’s do this tonight. The Syrian people can’t wait.