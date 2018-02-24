"Сирийский народ не может ждать": голосование по Сирии в Совбезе ООН снова отложили

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Совбез ООН отложил голосование по резолюции о Сирии

Совбез ООН отложил голосование по резолюции о Сирии

Совет безопасности ООН перенес голосование по новой резолюции о Сирии на 24 февраля.

Как сообщает DW, голосование запланировало на 19:00 по киевскому времени.

Постпред Кувейта Мансур аль-Отайби, который в данный момент является председателем в Совбезе ООН, сообщил, что консенсус по тексту резолюции пока не достигнут, но "стороны близки к соглашению".

В свою очередь постпред США Никки Хейли на своей странице в Twitter назвала невероятным то, что Россия блокирует голосование о прекращении огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи.

"Сколько еще людей должно погибнуть, прежде чем Совет Безопасности согласится провести это голосование? Давайте сделаем это сегодня вечером. Сирийский народ не может ждать", - написала она.

Накануне Совбез ООН в ходе специального заседания из-за позиции России не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и позволяет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Новое голосование было запланировано на 23 февраля, однако и оно не состоялось.

Начиная с воскресенья, 18 февраля, проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев под Дамаском. За пять дней воздушных бомбардировок и интенсивного артиллерийского огня погибли более 400 мирных жителей, в том числе 95 детей. По данным Сирийского центра, при обстрелах почти 2000 человек получили ранения.

Этот период стал самым кровопролитным после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Тогда, по разным источникам, количество жертв составило от нескольких сотен до 1729 человек, значительное число погибших - дети.

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