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Сирийские повстанцы раскритиковали вывод войск США из Сирии

Сегодня, 12:10
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Демократические силы Сирии: После ухода американских войск образуется военный вакуум

Фото: Freedom House/Flickr

Союзные США Демократические силы Сирии раскритиковали вывод американских войск, посчитав, что это повредит борьбе с боевиками ИГИЛ. 

Об этом сообщает ВВС.

Согласно заявлению сирийских союзников США, неожиданное решение президента Дональда Трампа вывести войска позволит террористам ИГИЛ восстановить свое влияние в регионе.

По мнению повстанцев, в Сирии после ухода американских войск образуется военный вакуум, в результате которого альянс окажется в ловушке между враждебными ему группировками.

Демократические силы Сирии - альянс сил вооруженной оппозиции (SDF), включает курдские отряды народной самообороны, арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды. Действует в северных районах Сирии. Основной целью является уничтожение террористического группировки ИГИЛ.

19 декабря телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что США готовит "полный" и "ускоренный" вывод своих войск из Сирии.

Отметим, что численность американского контингента в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. В основном они занимаются подготовкой местных сил обороны для противодействия террористам и защите от режима Асада. К настоящему моменту ИГ потеряла почти все территории, которые находились ранее под ее контролем в Ираке и Сирии. 

Позже президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии, фактически подтвердив вывод войск из этой страны.

Теги:   ИГИЛ Сирия США

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