13 октября 2018, суббота

Сирия заявила о применении международной коалицией фосфорных боеприпасов

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Применение фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией (иллюстративное изображение)

Применение фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией (иллюстративное изображение)

Во время обстрела сирийского города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор международная коалиция во главе с США применила фосфорные боеприпасы, утверждает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в результате удара никто не пострадал.

Применение боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом к ​​Женевской конвенции от 1949 года, который не подписали США и Израиль. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или спровоцировать медленную и мучительную смерть.

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