Сирия заявила о применении международной коалицией фосфорных боеприпасов

Во время обстрела сирийского города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор международная коалиция во главе с США применила фосфорные боеприпасы, утверждает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что в результате удара никто не пострадал.
Применение боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции от 1949 года, который не подписали США и Израиль. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или спровоцировать медленную и мучительную смерть.
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