29 мая 2018, вторник

Сирия признала две самопровозглашенные "республики" Абхазии и Южной Осетии

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Сухуми, Грузия

Сухуми, Грузия

Во вторник, 29 мая, сирийский режим Башара Асада заявил о признании двух самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии.

Согласно сообщению МИД Сирии, Дамаск устанавливает дипломатические отношения с этими непризнанными мировым сообществом образованиями, находящимися на территории Грузии, на уровне посольств.

О взаимном признании сообщили также на сайте "дипломатического ведомства" Южной Осетии и на сайте главы самопровозглашенной Абхазии.  

Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в декабре 1991 года при активной военной, политической и экономической поддержке РФ. Ее независимость признается лишь пятью государствами: Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии во время войны 1992-1993 годов при активной военной поддержке со стороны России.

В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.

 

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