Сирия откроет главный пограничный переход на границе с Иорданией

Сирия откроет крупный пограничный переход Нассиб на границе с Иорданией 10 октября. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пункт пропуска был захвачен повстанцами в апреле 2015 года, после чего был закрыт.

Сирийские войска восстановили контроль над маршрутом в июле 2018 года.

По заявлению сирийских властей, движение грузовиков и грузов через переправу уже началось, однако правительство Иордании это отрицает, утверждая, что обе стороны все еще изучают вопрос о возобновлении пункта пропуска между двумя странами.

После чего министр транспорта Сирии заявил, что "логистические приготовления к открытию переправы завершены, и пограничный переход Нассиб откроется 10 октября".

Пункт пропуска Нассиба является очень важным для экономики Сирии и соседних стран. До начала боевых действий в 2011 году годовой товарооборот через переход исчислялся миллиардами долларов.