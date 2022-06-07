РПЦ решила захватить епархии УПЦ (МП) в Крыму 7 июня, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) (Фото:REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA)

Синод РПЦ заявил, что «принимает» епархии УПЦ (московского патриархата) в оккупированном Россией Крыму под прямое подчинение главе московского патриарха Кириллу.

Как сообщается на сайте патриархата страны-агрессора, такое решение синод РПЦ принял во вторник, 7 июня.



«Постановили: принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху московскому и всея Руси и священному синоду Русской православной церкви», — сказано в тексте решения.



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В РПЦ объявили, что образуют на территории оккупированного Крыма «крымскую митрополию» в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий во главе с митрополитом Лазарем. Также в РПЦ пригрозили «новым расколом» из-за «самочинных действий по изменению статуса УПЦ».



После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава российской православной церкви и приспешник Владимира Путина патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на убийство украинцев.

Сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции. По состоянию на апрель священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией Гундяева. Собор осудил войну и призвал власти Украины и России «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний после этого заявил, что «независимость и самостоятельность в управлении» УПЦ (МП) была провозглашена в 1990 году и «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».

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