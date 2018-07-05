05 июля 2018, четверг

Синий дом: Нашим приоритетом является полная денуклеаризация КНДР

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Синий дом: Нашим приоритетом является полная денуклеаризация КНДР
Фото: Plaubel Makina/Flickr

Правительство Южной Кореи назвало полную денуклеаризацию КНДР своим основным приоритетом, сообщает агентство Yonhap.

По словам представителя Синего дома, у Сеула нет разногласий с США в отношении ядерной программы КНДР.

"Позиция нашего правительства остается неизменной и согласуется с положениями Пханмунджомской декларации и Сингапурской декларации", - заявил официальный представитель президентского офиса Ким Юй Гем.

Заявление Синего дома последовало после сообщений СМИ о возможном изменении стратегии США в отношении КНДР: Вашингтон якобы согласен на вариант поэтапной денуклеаризации Северной Кореи. 

Напомним, во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничной деревне Пханмунджом, лидер КНДР Ким Чен Ын согласился с необходимостью нормализации отношений с Сеулом "ради мира и процветания двух стран". Также стороны анонсировали подписание мирного договора, который формально завершит войну на Корейском полуострове.

В свою очередь о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявили во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 

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