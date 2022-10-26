Российская пропагандистка Симоньян заявила, что ей запретили въезд в Армению
Российская пропагандистка Симоньян (Фото:t.me/margaritasimonyan)
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что ей запретили въезд в Армению.
По словам пропагандистки, въезд запретили также и депутату Госдумы страны-агрессора РФ Константину Затулину.
«Мне, кстати, тоже», — написала она в Telegram.
Затулин Telegram заявил, что ему запретили въезд, так как его «публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами».
В феврале Симоньян попала в санкционный список Евросоюза.