Российская пропагандистка Симоньян заявила, что ей запретили въезд в Армению

26 октября, 12:27
Поделиться:
Российская пропагандистка Симоньян (Фото:t.me/margaritasimonyan)

Российская пропагандистка Симоньян (Фото:t.me/margaritasimonyan)

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что ей запретили въезд в Армению.

По словам пропагандистки, въезд запретили также и депутату Госдумы страны-агрессора РФ Константину Затулину.

Читайте также:
RT уволил пропагандиста Красовского после предложений «топить и сжигать украинских детей»

«Мне, кстати, тоже», — написала она в Telegram.

Затулин Telegram заявил, что ему запретили въезд, так как его «публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами».

Видео дня

В феврале Симоньян попала в санкционный список Евросоюза.

https://www.youtube.com/watch?v=NsbqN2C46_0&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда Армения Маргарита Симоньян Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X