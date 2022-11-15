Украинцы знают, как сражаться. Посол Великобритании допустила, что зимой паузы на фронте может не быть

15 ноября, 13:03
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Во вторник, 15 ноября, посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс допустила, что зимой паузы на фронте может не быть.

«Зима может осложнить борьбу, но я не уверена, что это будет пауза», — написала она в Twitter.

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1592443661497044993

По ее словам, Украина очень продвинулась и украинцы знают, как бороться зимой, если нужно.

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«Есть восемь лет опыта», — написала она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что цель российского диктатора Владимира Путина — оставить Украину холодной и темной этой зимой.

https://www.youtube.com/watch?v=nh6p7JKmZhw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Фронт Война России против Украины

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