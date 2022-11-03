Дополнительные войска США будут присутствовать в Европе длительное время — Байден
Дополнительные силы армии США будут оставаться в Европе (Фото:@artguz/pexels)
США будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени. В частности, в Польше и других странах НАТО.
Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга.
Глава Белого дома ответил на вопрос, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.
" Они будут там длительное время", — сказал он.