Дополнительные войска США будут присутствовать в Европе длительное время — Байден

3 ноября, 03:20
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Дополнительные силы армии США будут оставаться в Европе (Фото:@artguz/pexels)

Дополнительные силы армии США будут оставаться в Европе (Фото:@artguz/pexels)

США будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени. В частности, в Польше и других странах НАТО.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга.

Глава Белого дома ответил на вопрос, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.

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" Они будут там длительное время", — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/qMZ2ackw2QQ
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Европа Джо Байден Белый дом Вооруженные силы США Война в Украине Война России против Украины

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