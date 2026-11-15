Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целом по состоянию на сегодняшний день Силы обороны остановили 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

«Был сегодня доклад Михаила Драпатого, в частности, по украинским дальнобойным санкциям. Сейчас фактически каждый день есть наши результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Вполне справедливый наш ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике», — заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Реклама

Удары по российским НПЗ с конца октября — главное

12 ноября в компании Fire Point сообщили, что Силы обороны Украины в период с 30 октября по 11 ноября 2026 года поразили с помощью ее средств по меньшей мере девять российских нефтеперерабатывающих заводов.

Совокупная мощность пораженных за эти 13 дней российских заводов составила более 120 млн тонн нефти в год — это 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что Силы обороны с 30 октября поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — это Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Под ударами оказались и меньшие — Новокуйбышевский и Саратовский заводы.

В частности, 11 ноября был поражен завод в Омске, который находится в 2500 км от украинской границы. Это самый мощный НПЗ страны-агрессора. Он способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%), сообщил Генштаб.

9 ноября агентство Reuters сообщило, что с конца октября 2026 года удары украинских беспилотников по российским НПЗ сократили мощности РФ по переработке нефти примерно на 30% и повлекли дефицит горючего по меньшей мере в шести российских регионах.