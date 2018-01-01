Сильный сигнал: Волкер прокомментировал продление санкций ЕС против России Сегодня, 22:20 225 Цей матеріал також доступний українською ЕС продлил санкции против РФ

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что ЕС дал России сильный сигнал, продлив против нее санкции.

Об этом он написал Twitter.

По словам Волкера, Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений.

Strong signal from the EU that Russia needs to get serious about implementing Minsk agreements and choosing #peace4Ukraine. https://t.co/lnt5WL8U92 13 декабря 2018 г.

Ранее, Европейский Союз принял решение продлить на полгода санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины.