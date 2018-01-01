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Сильный сигнал: Волкер прокомментировал продление санкций ЕС против России

Сегодня, 22:20
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ЕС продлил санкции против РФ

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что ЕС дал России сильный сигнал, продлив против нее санкции. 

Об этом он написал Twitter.

По словам Волкера, Россия должна серьезно относиться к реализации Минских соглашений.

Ранее, Европейский Союз принял решение продлить на полгода санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины.

Теги:   Санкции Курт Волкер США

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