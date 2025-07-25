Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции в Люблине, 16 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)

После российского обстрела Киева 4 июля, когда был поврежден консульский отдел посольства Польши, глава польского МИД Радослав Сикорский звонил спецпредставителю США Киту Келлогу с просьбой возобновить поставки вооружений Украине .

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщило издание The Telegraph.

«Путин насмехается над вашими мирными усилиями… Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину», — сказал Сикорский Келлогу.

Как выяснили журналисты The Telegraph, во время телефонного разговора именно атака РФ на консульство, видно, больше всего поразила спецпредставителя президента США Дональда Трампа. Издание утверждает, что почти сразу после завершения разговора с Сикорским Келлог набрал Трампа. Трамп ответил почти сразу.

The Telegraph добавляет, что Келлог проинформировал президента США о том, что в Киеве пострадало посольство союзника НАТО. Затем спецпредставитель использовал звонок, чтобы продвигать возобновление поставок ракет ПВО Patriot в Украину.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Кит Келлог был одним из тех членов команды Трампа, которые отстаивали передачу Киеву самолетов F-16 и ракет ATACMS.

По словам главы ГУР, именно Келлог продвигал выделение Украине дополнительных систем Patriot и ракет-перехватчиков к ним.

14 июля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев с визитом. Предполагалось, что он пробудет в Украине до 21 июля.

В первый день визита в Украину Келлог встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, а также представителями разведсообщества. Буданов заявил, что Украина при поддержке США способна остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал.

Келлог также провел встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Президент с Келлогом, в частности, обсудили новое соглашение США с НАТО о поставках оружия Украине.

17 июля NV источник в команде президента Зеленского сообщил, что Кит Келлог завершил свой визит в Украину и вернулся в Вашингтон.