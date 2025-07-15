Глава МИД Польши: Лучше, чтобы за оружие для Украины платила Россия, а не Европа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался относительно договоренности между США и НАТО о поставках американского оружия для Украины.

Он сделал это заявление в Брюсселе после встречи глав МИД стран ЕС во вторник, 15 июля, сообщает PAP.

Сикорский отметил, что при обсуждении поднял вопрос предложения Дональда Трампа о продаже американского оружия Европе, которая, в свою очередь, будет передавать его Украине.

«Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств», — сказал польский министр, очевидно, имея в виду замороженные активы России.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках новой инициативы США.

Кроме того, Дания, Нидерланды и Швеция заявили о готовности присоединиться к плану Трампа и купить американское оружие для Украины.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.