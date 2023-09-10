«Не стоит всерьез рассчитывать». Сикорский объяснил, почему невозможно восстановление отношений между Европой и РФ 10 сентября, 17:15 Глава МИД Польши (2007−2014) и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский (Фото:Radosław Sikorski/Facebook)

Бывший глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский считает, что Европа не сможет восстановить отношения со страной-агрессором РФ, поскольку Россия является недемократической страной с «агрессивным политическим режимом».

Об этом он заявил на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Будущее решается в Украине, которая состоялась в Киеве 8−9 сентября.



«Мои дискуссии с европейцами заключаются в том, что не нужно пытаться нормализовать отношения с Россией. Она не будет никогда демократической, это скорее захватчик с поясом шахида на себе. И на самом деле вопрос в том, как его, этого захватчика, остановить», — сказал Сикорский.

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По словам Сикорского, многие в Европе прекрасно понимают «агрессивную природу российского режима», однако в разных странах ЕС присутствует разное восприятие понятия безопасности.

«Безопасность или опасность по-разному воспринимают бельгиец, итальянец или португалец. Это основывается на том, что там не было ноги российского солдата и никогда ее не будет. Отсюда все эти позиции», — пояснил депутат Европарламента.

Сикорский подчеркнул, что не все страны Европы имеют эффективный план Б на тот случай, если расчеты на нормализацию отношений себя «не оправдают». Он добавил, что Польша имеет такой план «в виде 2% ВВП, которые будут выделяться на оборону».

В конце июля Сикорский заявил, что Украина сможет стать полноценным членом ЕС до 2030 года. Он отметил, что европейцы поражены «украинской отвагой и решимостью», однако подчеркнул, что главной проблемой Украины является коррупция, которую надо сейчас преодолевать с «двойной силой».