«Достаточно звонка Путина Герасимову». Сикорский считает, что завершить войну в Украине проще, чем на Ближнем Востоке

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев, 12 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Решение войны в Украине является значительно более простой задачей , чем прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Для этого достаточно одного звонка российского диктатора Владимира Путина главе Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Об этом во время пресс-конференции в Лондоне во вторник, 14 октября, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

«Разрешить конфликт в Украине легче, чем завершить войну на Ближнем Востоке. Для этого достаточно, чтобы Путин позвонил Герасимову и приказал вывести войска», — сказал Сикорский.

Отвечая на вопрос, возрастают ли шансы на такой звонок, глава МИД Польши отметил, что «они повышаются, когда российская экономика начинает пробуксовывать».

Сикорский также напомнил, что Украина уже десять лет сдерживает агрессию Кремля, и это доказывает, что Путин не способен победить.

«Нам нужно показать готовность поддерживать Украину в среднесрочной перспективе и усилить западные санкции против российской нефти, газа и технологий», — подчеркнул польский глава МИД.

Ранее сообщалось, что Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует в войне против Украины.

12 октября Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.