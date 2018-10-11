Сийярто: Украинское государство имеет отношение к созданию "экстремистского" сайта Миротворец

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинское государство имеет отношение к созданию "экстремистского" сайта Миротворец.
По словам Сийярто, один из директоров НПО, который управлял "экстремистским сайтом", работал на украинскую секретную службу.
"Это ложь, что украинское государство не имеет никакого отношения к веб-сайту, на котором публикуются имена граждан с двойным гражданством", - цитирует дипломата пресс-служба МИД Венгрии.
Сийярто добавил, что человек, который запустил сайт, в настоящее время по-прежнему работает на украинское правительство.
Ранее Миротворец опубликовал имена закарпатских чиновников, у которых имеется венгерский паспорт. Кроме того, сайт внес Петера Сийярто в свою базу (раздел Чистилище) из-за покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Миротворец - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка. Создана весной 2014 года после нападения России на Украину, в рамках работы волонтерской группы Народный тыл.
Своей основной задачей Миротворец объявил предоставление информационно-консультативной помощи органам исполнительной власти с целью окончательного установления мира в Украине, а также выявление террористической и сепаратистской деятельности на территории государства.
Источниками информации для работы Миротворца являются прежде всего общедоступные материалы, размещаемые в сети Интернет, печатных изданиях.
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4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.
В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам "новые венгры" должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).
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