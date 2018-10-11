Сийярто: Политика Украины достигла ужасающего дна и напоминает самые страшные диктатуры

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров походит на действия "самых страшных диктатур", сообщает пресс-служба венгерского дипведомства.

По словам Сийярто, Украина хочет изменить этнический состав Берегово, таким образом, "политика Киева достигла ужасающего дна и напоминает "самые страшные диктатуры".

Дипломат добавил, что украинские венгры могут и в дальнейшем рассчитывать на Будапешт, и что он обратиться по данному вопросу к Госдепу США и заместителю генсека НАТО.

Ранее сайт Миротворец опубликовал имена закарпатских чиновников, у которых имеется венгерский паспорт. Кроме того, сайт внес Петера Сийярто в свою базу (раздел Чистилище) из-за покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам "новые венгры" должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).