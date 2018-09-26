Сийярто перед встречей с Климкиным: Венгрия ответит зеркальными мерами в случае высылки венгерского консула

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом переговоров со своим украинским коллегой Павлом Климкиным пообещал зеркальные меры в случае высылки Киевом венгерского консула.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства Венгрии.
"Если украинское правительство решит выслать венгерского консула в Берегово, Венгрия немедленно выдворит украинского консула, работающего в Венгрии", - заявил Сийярто.
Добавим, что штаб-квартире ООН в Нью-Йорке уже началась встреча Климкина и Сийярто.
У штаб-квартирі ООН розпочалася зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини П.Клімкіна та П.Сійярто pic.twitter.com/SiJaGkKoWT— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 26 сентября 2018 г.
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