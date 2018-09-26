26 сентября 2018, среда

Сийярто перед встречей с Климкиным: Венгрия ответит зеркальными мерами в случае высылки венгерского консула

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Павел Климкин и Петер Сийярто

Павел Климкин и Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом переговоров со своим украинским коллегой Павлом Климкиным пообещал зеркальные меры в случае высылки Киевом венгерского консула.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства Венгрии.

"Если украинское правительство решит выслать венгерского консула в Берегово, Венгрия немедленно выдворит украинского консула, работающего в Венгрии", - заявил Сийярто.

Добавим, что штаб-квартире ООН в Нью-Йорке уже началась встреча Климкина и Сийярто.

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