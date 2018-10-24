Сийярто не захотел комментировать влияние России на украинско-венгерские отношения

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался комментировать влияние со стороны РФ на ухудшение украинско-венгерских отношений.
Об этом дипломат сказал во время Варшавского форума по безопасности, пишет Укринформ.
По словам Сийярто, подобные оценки не относятся к его полномочиям.
"Я слышал об этом от представителей украинской власти. Однако, оценка - правда это или нет, не входит в мои полномочия", - сказал министр.
Сийярто добавил, что задачей украинской власти является противодействие влиянию.
"Они настаивают на российском влиянии в Украине, поэтому задачей украинской власти является противодействие этому", - сказал он.
Напомним, что ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.
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