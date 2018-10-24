Сийярто не захотел комментировать влияние России на украинско-венгерские отношения

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался комментировать влияние со стороны РФ на ухудшение украинско-венгерских отношений.

Об этом дипломат сказал во время Варшавского форума по безопасности, пишет Укринформ.

По словам Сийярто, подобные оценки не относятся к его полномочиям.

"Я слышал об этом от представителей украинской власти. Однако, оценка - правда это или нет, не входит в мои полномочия", - сказал министр.

Сийярто добавил, что задачей украинской власти является противодействие влиянию.

"Они настаивают на российском влиянии в Украине, поэтому задачей украинской власти является противодействие этому", - сказал он.

Напомним, что ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.