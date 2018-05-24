24 мая 2018, четверг

Сиярто анонсировал встречу с Климкиным для разблокирования языкового спора

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Сиярто 24 мая провел переговоры с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом

Сиярто 24 мая провел переговоры с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто рассказал о встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным уже 29 мая.

Об этом Сиярто заявил после встречи в Будапеште с помощником госсекретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэсс Митчеллом, говорится в отчете пресс-службы венгерского правительства.

По словам Сиярто, Венгрия хочет решить спор по языковому вопросу с Украиной до саммита НАТО, который назначен на июль.

Напомним помощник госсекретаря Митчелл 2 мая посетил Киев, где встретился с президентом Петром Порошенко. Речь шла о поддержке Украины в войне и размещения миротворцев на Донбассе.

Будапешт продолжает требовать от Киева воздержаться от реализации Закона об образовании до тех пор, пока не придет к согласию с национальными меньшинствами, включая венгерское. В связи с этим Венгрия блокирует участие Украины в саммите НАТО в июле.

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