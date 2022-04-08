«Есть сторона добра и сторона зла». Валерий Чалый о процессе одобрения ленд-лиза для Украины в США и какой это сигнал миру — интервью 8 апреля, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Конгресс США (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

О важности процесса одобрения в США программы ленд-лиза для Украины в эфире Радио НВ рассказал Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиа-центра, экс-посол Украины в Вашингтоне.

— Лэнд-лиз для Украины, разумеется, это важно, но действительно ли мы будем получать ударное оружие? То, что называется тяжелым оружием. И здесь трудно сказать, оно оборонительное или наступательное, потому что, например, топить корабли в акватории Черного моря, обстреливающие Украину крылатыми ракетами, это нужно было делать еще вчера. А о ленд-лизе что вам известно?

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— Принятие сенатом этого решения после многих дискуссий, предложений — это важный шаг. Еще будет принятие палатой представителей, нижней палатой Конгресса. И затем подпись президента США. После этого важно, чтобы была и программа быстро эта разработана, именно ленд-лиз. Потому что сейчас законодатели только дают возможность президенту это использовать. И призывают его к более быстрой поставке вооружений, используя этот инструмент. В этом плане ясно, что это серьезный шаг, который показывает изменения подходов США от того, что это война России против Украины, к тому, что это вызов и угроза всей безопасности в мире, где США являются лидером свободного мира. И в принципе, задает уже вопрос для самих США, как это было во время Второй мировой войны. По этому закону, я надеюсь на его скорейшее принятие, Украина может получать быстро и масштабно и вооружение, и технику, и материальные ресурсы. Но для меня важно, для нас всех важно, чтобы в структуре этой программы в первую очередь речь шла о вооружении и технике. Это то, что нам нужно немедленно. Поэтому там есть вопросы скорости введения. Самый главный момент, по-моему, сигнал, уже прозвучавший сейчас, что эти аналогии, четко определяемые в самом названии законодательного акта о ленд-лизе, они переносят нас в аналогии такого же случая ленд-лиза во время Второй мировой войны времен Гитлера. То есть, это фактически сигнал мира, что есть две стороны: добра и зла, и что эта война уже идет на глобальном уровне. То есть все страны, которые либо поддерживают Путина, либо затягивают, где-то там хотят отсидеться, они играют на терпящей поражение стороне. И это надо понимать, это, по-моему, такой сигнал о нацизме ХХІ века из-за такой терминологии, очень важно, что это произошло сейчас.

— Видите, как важно в дипломатическом языке понимать эти сигналы. Миру предоставляется сигнал, аналогия со Второй мировой войной. И разделение на страны коалиции, антигитлеровскую, и, по существу, страной, начавшей эту войну, в данном случае речь идет о РФ. Я думал, что априори, так сказать, если речь идет о ленд-лизе, то речь идет именно о вооружении. То есть понятно, что нам нужно все сейчас, и амуниция, и что угодно, но самый главный акцент — это все-таки оружие. Но в данном случае это еще вопрос обсуждения.

— На самом деле, в законопроекте содержится как раз ссылка на товары военного назначения. Под эту категорию подпадает очень большой спектр и оборонительных, и наступательных вооружений. И в том числе боезарядов, снарядов и других средств. То есть так в законопроекте больше говорится не так, как во времена Второй мировой войны, о ресурсах, вы помните, это были поставки и стали, алюминия, то есть для производства как раз в самом Советском Союзе. Сейчас говорится о наиболее важных вещах. Я думаю, так и будет. О вооружении. Но в любом случае будем настаивать, я думаю, что очень важна сейчас работа наших дипломатов, чтобы там структура этой программы, введенной со стороны исполнительной ветви власти США, были четко отражены наши потребности. И там есть, к сожалению, такие сроки, которые удаляют на недели, на месяц. Но здесь я думаю, что нужно проявить все-таки адекватность и задействовать эти возможности, которые будут предоставлены Конгрессом очень быстро. Еще один момент очень важен. Отмечается, что это будет действовать до момента завершения ситуации, которая была спровоцирована агрессией России против Крыма в 2014 году. И также отвод Россией войск с границ Украины, восточных границ Украины. Меня сегодня многие спрашивали, противоречит ли это друг другу, это не противоречит друг другу. Это позиции, которые не противоречат. И упоминание о том, что президент США должен как можно быстрее действовать — это также политическое руководство Конгресса, двухпартийного Конгресса. И демократов, и республиканцев. Я вам скажу, что ожидание принятия нельзя сказать, что уже на 100% все решено. Нет, здесь есть потребность в работе, это важный первый шаг. Мне трудно представить, как американское общество могло бы отреагировать, если бы президент США Джозеф Байден сейчас не проявил лидерские качества, показал бы себя, как он заявляет, и наилучшим образом именно внедрение такой программы для Украины. Это было бы очень важно, но очень важно не медлить. Почему не медлить? Поскольку звучат разные заявления сейчас, мы слышим, о сроках, что эта война может тянуться годами, кстати, это очень уважаемые люди говорят, Генсек НАТО или командующий объединенными штабами США. Я понимаю, о чем они говорят. Но мне хотелось бы, чтобы их действия как раз не растягивали эту войну против России на годы. Если они будут действовать активно, оказывая Украине адекватную помощь, опережающими темпами внедряя все средства, которые возможно сделать, тогда это будет быстрее. А растянутая во времени война против России – это, на мой взгляд, не самый лучший сценарий не только для Украины очевидно, но и для всего мира.

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