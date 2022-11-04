Китай не исключает создания «Сибирской народной республики» — политолог

4 ноября, 17:41
Поделиться:
Посетители выставки Движение вперед в новую эру в Пекине на фоне изображения главы Китая Си Цзиньпина (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Посетители выставки Движение вперед в новую эру в Пекине на фоне изображения главы Китая Си Цзиньпина (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Политолог Николай Давидюк в эфире Радио НВ выразил мнение, что Китай не исключает создания «Сибирской народной республики».

«Китай смотрит на Россию исключительно как на потенциального донора земли, газа и нефти. Китай не исключает создания „Сибирской народной республики“, которая будет его карманным государством. Китай не исключает часть официального присоединения на протяжении десятилетий российской территории к своему государству. Китай точно отомстит за обман России во время Опиумной войны, где Россия играла роль так называемого независимого переговорщика», — сказал Давыдюк Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=iaf0JsH5vow

Он добавил, что, по мнению Китая, Россия — «это лежащий их ресурсный депозит, которым в любой момент можно воспользоваться для обеспечения быстрого экономического роста за счет дешевых или бесплатных российских ресурсов».

Пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер заявил 1 ноября, что у США нет данных о том, что Китай передавал РФ военную помощь.

Читайте также:
Выше только Мао. Лидер Китая добился власти, о которой Путин «может лишь мечтать»: что несет миру третий срок Си Цзиньпина — мировые СМИ

27 октября МИД КНР заявил, что Китай будет поддерживать РФ под руководством российского диктатора Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Сибирь Россия-Китай Радио НВ Николай Давидюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X