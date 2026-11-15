«Путин в мечтах видит себя в Ялте 1945 года». Сибига прокомментировал требования РФ о «новой архитектуре безопасности в Европе»

15 ноября, 11:17
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Сибига заявил, что Россия потеряла более 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Сибига заявил, что Россия потеряла более 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российские идеи «новой архитектуры безопасности в Европе». По его словам, «чтобы выдвигать идеи такого масштаба, нужно сначала выиграть мировую войну».

Об этом говорится в сообщении МИД в Telegram.

«Путин вбрасывает идеи о перекраивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба нужно сначала выиграть мировую войну», — отметил он.

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Сибига добавил, что Россия потратила четыре года и восемь месяцев на то, чтобы «почти захватить» село Малая Токмачка в Запорожской области.

Министр напомнил, что Россия потеряла более 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной цели своего вторжения.

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По его словам, только за октябрь РФ потеряла 54 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем России удалось захватить.

«На данном этапе максимум, о чем Путин может договариваться, — это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе. Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. Он уже существует, и Россия его постоянно нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы — положить конец российской агрессии против Украины», — сказал он.

Издание The New York Times, ссылаясь на копию российского документа с изложением требований РФ, сообщило, что на мирных переговорах с Украиной и США Россия вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года. Это подразумевает вывод войск Альянса, в частности из Польши и стран Балтии.

13 ноября немецкий таблоид Bild писал, что Россия на мирных переговорах требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Россия настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Европа МИД Украины Война России против Украины Андрей Сибига

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