«Путин в мечтах видит себя в Ялте 1945 года». Сибига прокомментировал требования РФ о «новой архитектуре безопасности в Европе»

Сибига заявил, что Россия потеряла более 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российские идеи «новой архитектуры безопасности в Европе» . По его словам, «чтобы выдвигать идеи такого масштаба, нужно сначала выиграть мировую войну».

Об этом говорится в сообщении МИД в Telegram.

«Путин вбрасывает идеи о перекраивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба нужно сначала выиграть мировую войну», — отметил он.

Реклама

Сибига добавил, что Россия потратила четыре года и восемь месяцев на то, чтобы «почти захватить» село Малая Токмачка в Запорожской области.

Министр напомнил, что Россия потеряла более 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной цели своего вторжения.

По его словам, только за октябрь РФ потеряла 54 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем России удалось захватить.

«На данном этапе максимум, о чем Путин может договариваться, — это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе. Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. Он уже существует, и Россия его постоянно нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы — положить конец российской агрессии против Украины», — сказал он.

Издание The New York Times, ссылаясь на копию российского документа с изложением требований РФ, сообщило, что на мирных переговорах с Украиной и США Россия вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года. Это подразумевает вывод войск Альянса, в частности из Польши и стран Балтии.

13 ноября немецкий таблоид Bild писал, что Россия на мирных переговорах требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Россия настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.