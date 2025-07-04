«Одна из худших ночей в Киеве». Сибига рассказал, почему Путин ударил по столице сразу после разговора с Трампом

Глава МИД подчеркнул, что Украина выполнила все критерии для открытия первого переговорного кластера с ЕС (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Комбинированная атака страны-агрессора РФ на Киев в ночь на 4 июля демонстрирует пренебрежение российского диктатора Владимира Путина к США и всем, кто призывал к прекращению огня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно», — говорится в сообщении Сибиги, опубликованном в соцсети Х.

По словам Сибиги, таким образом Путин демонстрирует пренебрежительное отношение к США и всем, кто призывал к прекращению войны РФ против Украины.

Глава МИД призвал мир отреагировать на новую российскую атаку на Украину жесткими санкциями. Он также подчеркнул, что Украина должна быть обеспечена всеми средствами для самозащиты.

«Неправильные решения могут только поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и его реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал. Хватит ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мира через силу», — подчеркнул Сибига.

Очередной телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоялся в четверг, 3 июля.

Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

В ночь на 4 июля Россия осуществила комбинированную массированную атаку на Киев. На данный момент известно о 23 пострадавших, 14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте, сообщил мэр города Виталий Кличко.