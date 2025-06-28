Андрей Сибига заявил, что следует принимать неординарные и смелые решения, чтобы остановить Россию (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров перейти от использования процентов с замороженных российских активов к использованию самих активов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Отдельно хочу подчеркнуть необходимость изменить стратегию в отношении российских замороженных активов. Время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины», — сказал он во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ.

Сибига добавил, что Россия — это экзистенциальная угроза для всей Европы и евроатлантического пространства и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.

По его словам, чтобы остановить Россию следует принимать неординарные и смелые решения.

«В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров», — сказал он.

Сибига добавил, что в Гааге на встрече с коллегами из государств-членов НАТО он почувствовал, что «понимание угроз со стороны России растет».

Замороженные российские активы — что известно

ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около $280 млрд российских активов в виде ценных бумаг и наличных, преимущественно через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.



По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около $58 млрд, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страны G7 и ЕС в 2025 году выделят Украине $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.

В январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

25 февраля руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что пока отсутствует консенсус всех членов Евросоюза по конфискации замороженных в ЕС российских активов.