Сибига прокомментировал заявление Трампа о России и призвал ударить по военному бюджету страны-агрессора

Украина призвала Запад нанести удар по военному бюджету России, чтобы остановить её агрессию. Такое заявление 29 июля в Telegram сделал глава МИД Андрей Сибига, комментируя слова Трампа о сокращении дедлайна РФ для достижения мирного соглашения.

Сибига заявил, что отношение президента США Дональда Трампа к России является твердым и реалистичным, учитывая отказ Кремля от попыток мирного урегулирования.

«Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования», — отметил министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что террористические действия России могут прекратиться лишь тогда, когда будет нанесен удар по её экономике, которая уже сталкивается с системными проблемами, а также когда будут перекрыты источники финансирования её военного бюджета.

Он также уверен, что США, страны Европы и государства «Группы семи» располагают всеми необходимыми инструментами для этого. Министр призвал к согласованному и мощному санкционному давлению, отметив, что сейчас — именно тот момент, когда следует объединить усилия и максимально эффективно ударить по военному бюджету России.

Кроме того, Сибига прокомментировал риторику российской власти о том, что РФ якобы в одиночку противостоит всему Западу. Он вспомнил недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который утверждал, что впервые в истории Россия ведет борьбу без поддержки союзников.

По мнению украинского министра, такие высказывания направлены на оправдание перед россиянами — почему Москва до сих пор не смогла достичь стратегических целей в войне против Украины, которая уступает ей по масштабам, даже спустя три года полномасштабного вторжения.

«Но если они считают себя героями, которые в одиночку противостоят всему Западу, тогда пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление», — добавил Сибига.

Глава МИД также отметил, что Украина совместно с партнерами работает над согласованием национальных санкций с международными, а также совместно принимает меры по перекрытию возможных путей обхода уже действующих ограничений.

Он подчеркнул, что в ближайшие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров, чтобы увеличить цену войны для России. По словам министра, Украина активно сотрудничает с союзниками, чтобы реализовать эту задачу.

14 июля Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирного соглашения с Украиной. Также, по словам президента США, могут быть введены вторичные санкции против стран, продолжающих покупать нефть у России. Белый дом уточнил, что речь идёт именно о торговых ограничениях экономического характера, направленных на давление на РФ в случае срыва договорённостей.

С 28 июля Трамп сократил дедлайн для заключения договорённостей с Кремлём до 10−12 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа были «приняты к сведению», и добавил, что Россия якобы остаётся приверженной идее мирного урегулирования конфликта, однако в настоящее время «продолжается специальная военная операция».