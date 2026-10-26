«Можем поделиться, как выводить на кофе». Сибига прокомментировал идею выдвижения кандидатуры Орбана на пост генсека ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на идею выдвижения кандидатуры бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН , которую, по данным СМИ, продвигают Соединенные Штаты.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X в понедельник, 26 октября.

«Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применял бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС», — написал глава МИД.

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Сибига пошутил, что Украина может поделиться с остальным миром «замечательным опытом того, как вовремя выводить его на кофе».

Скорее всего, он имел в виду случай, произошедший в конце 2023 года. Тогда Орбан покинул зал заседаний во время саммита Европейского союза, что позволило лидерам принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС без наложения вето.

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25 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Орбана на пост генерального секретаря ООН. США предложили бывшему премьеру принять участие в выборах и побуждали его к этому. В настоящее время план ожидает окончательного решения.