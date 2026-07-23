Сибига обсудил с главой МИД Молдовы российские атаки в Черном море и альтернативные маршруты экспорта зерна

Украина и Молдова будут координировать действия по укреплению альтернативных путей экспорта зерна (Фото: Андрей Сибига/X)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с переизбранным вице-премьер-министром и главой МИД Молдовы Михаем Попшоем. Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к вступлению обеих стран в Европейский Союз, а также ситуацию с безопасностью в Черном море .

Об этом Сибига сообщил в четверг, 23 июля, в соцсети X.

По словам украинского дипломата, в ходе беседы стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества и евроинтеграции, а также подчеркнули необходимость скорейшего открытия всех переговорных кластеров в процессе вступления в ЕС.

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«Особое внимание было уделено ситуации с безопасностью в Черном море. Постоянные атаки России на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины представляют прямую угрозу свободе судоходства в Черном море. Их последствия выходят далеко за пределы Украины, влияя на региональную и глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул министр.

Главы внешнеполитических ведомств договорились и в дальнейшем координировать действия с международными партнерами для повышения устойчивости альтернативных логистических маршрутов и обеспечения экспорта украинского зерна.

22 июля министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью временно приостановлен заход судов в украинские морские порты, однако правительство работает над мерами по обеспечению стабильности экспорта.

Судоходная компания Maersk 21 июля заявила, что приостанавливает обслуживание через Черноморский рыбный порт. Это решение было принято после усиления атак РФ на украинские морские экспортные маршруты. Maersk стала второй крупной компанией, прекратившей операции в Черноморске в июле. Kernel Holding, крупнейший украинский экспортер зерна, на прошлой неделе также остановил работу в главном порту города из-за серии российских ударов.

Россия неоднократно атаковала морские экспортные маршруты Украины во время полномасштабной войны. Однако в последние недели удары по грузовым судам и глубоководным портам, через которые проходит значительная часть украинского зернового экспорта, значительно усилились.

Так, 17 июля войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

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19 июля россияне атаковали гражданское судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау недалеко от Одессы. В результате удара погибли 10 человек.

20 июля танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, подвергся удару примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

В ночь на 22 июля РФ нанесла удар беспилотником по балкеру Golden Rose в Черном море.