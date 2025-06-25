Глава МИД подчеркнул, что Украина выполнила все критерии для открытия первого переговорного кластера с ЕС (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии Европейского Союза Каей Каллас сообщил, что Киев ожидает решительных санкций против российского военного бюджета.

Об этом он написал в сети Х.

«Мы обсудили следующие шаги ЕС для усиления санкционного давления на Россию. Ожидаем, что эти санкции будут действительно мощными и ударят по военному бюджету Путина», — подчеркнул Сибига.

Реклама

Также во время переговоров стороны обсудили евроинтеграционный процесс Украины. Глава МИД подчеркнул, что Украина выполнила все критерии для открытия первого переговорного кластера с ЕС.

«Блокирование этого процесса одним государством неприемлемо», — отметил он.

24 июня министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что готов поддержать 18-й пакет санкций против России, если «пакет не будет иметь негативного влияния на экономику» страны. Он также отметил, что Словакия будет просить «гарантий» и поддержку для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота.