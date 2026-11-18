Андрей Сибига в шутку назвал подарком Португалии то, что мост Васко да Гама снова стал самым длинным в Европе (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Андрей Сибига в шутку назвал подарком Португалии от Сил обороны тот факт, что после ударов по Крымскому мосту лиссабонский мост Васко да Гама снова стал самым длинным в Европе.

Об этом он заявил в среду, 18 ноября, на совместной пресс-конференции с государственным министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом в Киеве.

«Что касается вчерашнего дня — мост Васко да Гама в Лиссабоне снова стал самым длинным в Европе. Это подарок Сил обороны Украины дружественной Португалии», — сказал Сибига.

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Мост Васко да Гама через реку Тежу длиной более 12 км был открыт в 1998 году. Длина незаконно построенного Россией Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с РФ, составляет около 19 км.

В ходе переговоров Сибига проинформировал португальского коллегу о ситуации на фронте, российских ударах по украинским городам и объектам энергетики, а также о ходе мирных усилий. Он также приветствовал вовлечение Европы в переговорный процесс.

«От завершения российской агрессии против Украины зависит европейский порядок безопасности. Поэтому — никаких решений касательно Украины без Украины и никаких решений касательно Европы без Европы», — подчеркнул министр.