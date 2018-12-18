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Си Цзиньпин заявил об убедительной победе над коррупцией в Китае

Сегодня, 11:47
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Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об убедительной победе над коррупцией в Китае и отверг претензии Пекина на глобальноую гегемонию.

С высокой оценкой результатов борьбы с коррупцией глава КНР выступил на праздничном съезде партии по случаю 40-летия политики реформ и открытости. По мнению главы КНР, антикоррупционная кампания увенчалась "сокрушительной победой".

Также Си Цзиньпин отверг подозрения Запада относительно геополитичеких амбиций Пекина.

"Несмотря на экономический рост, Китай никогда не будет стремиться к глобальной гегемонии и будет вносить свой вклад в общее будущее человечества", - цитирует Си Цзиньпина ВВС.

Пекин является "сторонником мира во всем мире и защитником международного порядка". Однако Си добавил, что никто не может диктовать китайскому народу, как ему вести себя на международной арене.

Заявление китайского лидера прозвучало на фоне экономического противостояния между КРН и США. 

На саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии.

США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

 

Теги:   Си Цзиньпин КНР

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