Си Цзиньпин готовится к войне: в Китае принимают новые законы и строят бомбоубежища — Foreign Affairs 30 марта, 12:42 Си Цзиньпин (Фото:MARK R. CRISTINO/Pool via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин на ежегодном двухсессионном заседании в марте в четырех отдельных речах упомянул о готовности к войне. В одной из них он призвал своих генералов «осмелиться бороться».

Об этом сообщает Foreign Affairs.

Одну из речей Си произнес перед делегатами Китайской народной политической консультативной конференции, еще одну — перед военными и две — на Всекитайском собрании народных представителей.

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«В них он описал мрачный геополитический ландшафт, выделил США как противника Китая, призвал частный бизнес служить военно-стратегическим целям Китая и повторил, что считает объединение Тайваня и материка жизненно важным для успеха своей политики, направленной на достижение „большого омоложения китайского этноса“», — пишет Foreign Affairs.

Также правительство Си Цзиньпина объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая и о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. Издание подчеркивает, что нельзя говорить о неизбежности конфликта или давать однозначную оценку словам и действиям Пекина, но приводит несколько фактов, свидетельствующих о «воинственных» настроениях главы КНР.

Например, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной подготовке, в некоторых городах начали строить и модернизировать бомбоубежища, а также новые офисы Национальной оборонной мобилизации по всей стране

В частности, один из законов позволит Си легче активировать свои резервные силы, а еще одно законодательное изменение — корректировать правовые нормы, которые могут использовать «для преследования людей, выступающих против поглощения Тайваня», пишет Foreign Affairs.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». В июне министр обороны КНР угрожал, что Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.