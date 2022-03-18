«Китай и США должны прилагать усилия для мира». Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не отвечает ничьим интересам

18 марта, 17:19
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Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Председатель КНР Си Цзиньпин в диалоге с президентом США Джо Байденом заявил, что конфликты и конфронтации, подобные войне России против Украины, не отвечают ничьим интересам. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на китайские государственные СМИ.

Межгосударственные отношения не должны переходить в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не в чьих-либо интересах, сказал Си Цзиньпин.

«Украинский кризис — это то, чего мы не хотим видеть», — сказал председатель КНР.

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Си Цзиньпин добавил, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны должны также брать на себя надлежащую международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

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Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

По данным СМИ, Китай может склоняться к тому, чтобы оказать помощь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Российская агрессия КНР Джо Байден Война в Украине Си Цзиньпин

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