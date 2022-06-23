Говорит Китай. Си Цзиньпин раскритиковал санкции Запада, заявив, что они «приносят вред» и «могут ударить бумерангом» 23 июня, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Лидер КНР Си Цзиньпин раскритиковал западные санкции, заявил, что они могут «ударить бумерангом».

Об этом сообщает CNN.

По его словам, санкции «приносят вред людям всего мира».

Си Цзиньпин заявил, что вместо этого страны должны «проявить солидарность и координацию», и призвал «бороться против гегемонии какой-либо одной страны».

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По его словам, «политизация», «превращение мировой экономики в оружие» и «необоснованное» введение санкций могут наносить удар бумерангом.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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