Данилов назвал условие успешной реализации «мирного плана» Китая перед визитом Си Цзиньпина в Москву 20 марта, 11:42 Данилов заявил, что Китай должен говорить о выводе войск РФ из Украины (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил ожидания от визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав главное условие для успешной реализации «мирного плана» Китая.

«Формула успешной реализации Мирного плана Китая. Пункт первый и главный — капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН», — написал он в своем Twitter.

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Данилов подчеркнул, что это необходимо сделать в целях восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности.

20 марта глава КНР Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Си Цзиньпин, недавно переизбранный на рекордный третий президентский срок во главе КНР, посетит российскую столицу на фоне мировой дискуссии о дальнейшей роли Китая в войне России против Украины. Месяц назад, в годовщину вторжения, Пекин обнародовал собственное видение «мирного плана» — «документ с позицией» КНР относительно полномасштабной войны РФ против Украины.Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и к переговорам, но к выводу российских войск из Украины.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, однако призвал к ясности понимания того, что «стоит за словами» КНР.



