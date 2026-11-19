Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в четверг, 19 ноября. Лидеры заявили о «равноправных отношениях» между странами и обсудили экономические пошлины, пишет Reuters .

Во время встречи Трамп назвал Си Цзиньпина другом и заявил об «особых отношениях» США с Китаем. Он также отметил, что обе страны справедливо распределили пошлины и что проведение 13 ноября первого заседания Совета по вопросам торговли восстанавливает равновесие в отношениях, которые ранее были несбалансированными.

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«У нас с председателем Си сложились прекрасные личные отношения. Это действительно так. Кому-то это не нравится, но я очень этому рад», — сказал Трамп, слова которого приводит CNN.

Он также напомнил о своем требовании к Китаю увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, такой как соя, призвав Си Цзиньпина «сделать больше для американских фермеров».

Трамп также заявил о взаимной заинтересованности в открытии Ормузского пролива.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и США стабильны и улучшаются.

«Мы сформулировали новое определение конструктивных китайско-американских отношений в сфере стратегической стабильности, наполнив их новым содержанием, основанным на уважении, справедливости и взаимности», — отметил лидер Китая, сообщает Reuters.

По данным CNN, встреча лидеров США и Китая продлилась чуть более часа.

Ранее Трамп провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которого также назвал своим другом. В Кремле заявили, что стороны планировали обсудить, в частности, войну в Украине.

Трамп прибыл в Шэньчжэнь, где 18−19 ноября проходит саммит АТЭС, вечером в среду. В аэропорту его лично встретил китайский лидер, хотя это и не предусмотрено дипломатическими протоколами КНР. Трамп стал первым президентом, которого Си Цзиньпин, будучи лидером Китая, встречал у трапа самолета.